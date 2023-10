Znamy najlepsze szkoły i nauczycieli w Wielkopolsce. Kto otrzymał statuetki?

Dyrektorzy wyróżnionych szkół otrzymali kwiaty, statuetki i czeki w wysokości 25 tysięcy złotych.

- Jesteśmy bardzo dumni, że zdobyliśmy ten tytuł. To potwierdza, że potrafimy działać na różnych obszarach. Mamy fantastyczną młodzież, która inspiruje nas do działania, mamy fantastycznych nauczycieli, którzy są pomysłowi, kreatywni i pracują z uwagą i wielkim sercem z młodzieżą. To powoduje, że tworzymy środowisko, które wzajemnie się wspiera, a to dodaje nam olbrzymiej radości i chęci do działania - komentowała ze wzruszeniem Małgorzata Dembska.