Odra atakuje. Ognisko tej choroby już jest w Poznaniu. Lekarze alarmują

Blisko 100 przypadków zachorowań na odrę odnotowano w ciągu ostatnich tygodni w całym kraju - do takich danych dotarli dziennikarze RMF24. Okazuje się, że to prawie trzy razy więcej niż w ubiegłym roku.

Za liczbę tych zakażeń odpowiadają cztery ogniska - w Warszawie, Wrocławiu, Lublinie a także w Poznaniu. Jak wskazują lekarze, problem ten dotyczy w zdecydowanej większości dzieci. To właśnie one najbardziej podatne są na zakażenia. W przypadku sporej części z nich choroba objawia się na tyle silnymi objawami, że musiały one trafić do szpitali.