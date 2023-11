Na Komisji Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Poznania doszło do ostrej wymiany zdań. W czwartek, 16 listopada radni i goście zebrali się w sali sesyjnej, by przedyskutować "Strategię Oświatową Miasta Poznania 2023". Wypowiadali się zwolennicy dokumentu, którzy brali czynny udział w jej tworzeniu - zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski, dyrektor poznańskiego wydziału oświaty Przemysław Foligowski, Elżbieta Walkowiak (była Wielkopolska Kurator Oświaty) oraz, a może przede wszystkim - prof. dr hab. Jan Fazlagić, kierownik projektu z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Swoje opinie wyrazili również przeciwnicy strategii - Wicekurator Oświaty Zbigniew Talaga, dr Krzysztof Szwarc oraz jeden z rodziców dzieci, które chodzą do poznańskiej szkoły.

Jak napisano w uzasadnieniu w sprawie przyjęcia projektu uchwały, ze strategii oświatowej mogą skorzystać wszyscy, którzy są uczestnikami poznańskiej oświaty. Co to oznacza? Dokument ma nakreślać przestrzeń do przyszłych działań, przedstawiając potrzeby zasygnalizowane przez mieszkańców Poznania. Ma on również wskazywać kompetencje samorządu dotyczące systemu edukacji, a także umożliwić podejmowanie spójnych decyzji różnych organów.