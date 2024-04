Dudziak, Sowa, Olszak, Grześ i inni. Byli radni miejscy w Poznaniu nie kończą swojej kariery w polityce. Chcą doradzać prezydentowi

Nie wycofuje się ona z życia publicznego. Zaproponowała, aby stworzyć stowarzyszenie byłych radnych miasta, które będzie ciałem doradczym dla przyszłego prezydenta Poznania, niezależnie czy zostanie nim Zbigniew Czerwiński, czy Jacek Jaśkowiak.

- My to miasto kochamy. Żyjemy tym miastem i żyjemy w tym mieście. Chociaż nie zostaliśmy wybrani z woli wyborców, to szkoda naszego doświadczenia i naszych fajnych pomysłów, które nie zostały zrealizowane. Z kolegami, którzy również nie będą w nowej radzie pomyśleliśmy, aby założyć stowarzyszenie "My się tutaj znamy". Ludzie wiedzą, co tu robiliśmy. Jesteśmy pracowici, często kosztem rodziny. Zobaczymy, co na to powiedzą radni, bo to byłoby ponadpartyjne i ponad klubowe - opisywała Lidia Dudziak.