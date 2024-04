Trzecia Droga poparła Jacka Jaśkowiaka w walce o fotel prezydenta Poznania. Mimo, że ich kandydat krytykował jego rządy

Podczas konferencji prasowej szefowa wielkopolskich struktur Polski 2050 Szymona Hołowni, partii z której wywodzi się Przemysław Plewiński, wyraziła poparcie całego swojego ugrupowania. Tymczasem w trakcie konferencji, podczas której doszło do oficjalnego wyrażenia poparcia, zabrakło samego kontrkandydata. Na pytanie dziennikarzy o powody jego nieobecności, Ewa Schadler odpowiedziała, że prawdopodobnie jest on w pracy.

- Udzielenie poparcia zostało uzgodnione z Przemysławem Plewińskim. Po opadnięciu emocji zgadza się on z tym, co powiedzieliśmy. Jesteśmy różnorodni i to stanowi o naszej sile. Gdybym sto procent się zgadzała z Jackiem Jaśkowiakiem, to byłabym w Koalicji Obywatelskiej. Prawdopodobnie są pewne szczegóły, gdzie mam inne spojrzenie, jednak dla dobra Poznania jestem gotowa go poprzeć - podkreślała szefowa Polski 2050.