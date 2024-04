Jacek Jaśkowiak i Zbigniew Czerwiński nie zostaną poparci przez kontrkandydatów? "Polityk nie jest właścicielem głosów swoich wyborców"

Zbigniew Czerwiński ruszył z kampanią przed drugą turą wyborów jeszcze przed ogłoszeniem oficjalnych wyników wyborów w Poznaniu. Z punktu widzenia dystansu, jaki dzieli go od zwycięzcy w pierwszej turze, takie działanie jest uzasadnione. Obecnie urzędujący prezydent zyskał ponad dwa razy więcej głosów. Gra toczyć się będzie nie tylko o poparcie mieszkańców, ale także o poparcie tych kandydatów, którzy odpadli z wyścigu o fotel prezydenta Poznania.

Kandydat Zjednoczonej Prawicy z partii Prawo i Sprawiedliwość liczy przede wszystkim na zagospodarowanie tych wyborców, którzy są niezadowoleni z rządów Jacka Jaśkowiaka w Poznaniu.

- Będziemy prowadzili rozmowy z kontrkandydatami. Pan Plewiński już się określił, że on jedzie gdzieś tam na ryby. Jeśli będzie wola współpracy, to ja nie odczuwam dyskomfortu, aby porozumieć się z pozostałymi partiami, jeśli jest coś ważnego do zrobienia dla Poznania - zadeklarował Zbigniew Czerwiński.