Prokurator w Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Dwoje członków rady nadzorczej z zarzutami. Mieszkańcy stracili pół miliona złotych!

Dwoje członków rady nadzorczej z zarzutami

Prokurator w Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Do podpisania niekorzystnych umów miało dojść w latach 2021-2022 kiedy to Piotr K. i Mirosława M. zostali oddelegowani z rady nadzorczej spółdzielni do pełnienia obowiązków jej zarządu. Piotr K. pełnił wtedy obowiązki prezesa PSM. Obecnie jest on przewodniczącym rady nadzorczej oraz przewodniczącym Rady Osiedla Bolesława Śmiałego. Mirosława M. pełni funkcje przewodniczącej komisji rewizyjnej oraz przewodniczącej Rady Osiedla Bolesława Chrobrego.