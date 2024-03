Jednostka wojskowa w Poznaniu pod lupą prokuratury. Śledczy sprawdzają, czy doszło do niedopełnienia lub przekroczenia uprawnień

Płk. Bartosz Okoniewski, zastępca Prokuratora Okręgowego do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu powiedział w rozmowie z radiem, że zawiadomienie o podejrzeniu nieprawidłowości zgłosiło CBA.

Prokuratura sprawdza, czy w jednostce wojskowej przy ul. Bukowskiej w Poznaniu doszło do niedopełnienia lub przekroczenia uprawnień.

Od lutego do listopada ubiegłego roku CBA badało przetargi organizowane przez 14. Wojskowy Oddział Gospodarczy w okresie od stycznia 2020 do grudnia 2021 roku, które wygrała poznańska spółka Invest House Plus. Firma regularnie wykonywała prace budowlane dla wojska.