Nieprzedłużanie umów pracownikom na umowach czasowych krytykuje OZZ Inicjatywa Pracownicza, która także działa w Volkswagenie. - Zawsze Solidarność mówi o utrzymaniu stanowisk, a jak przychodzi co do czego to są ciche odejścia i kończy się zwolnieniami – krytykuje Paweł Stachowicz z Komisji Międzyzakładowej przy Volkswagen Poznań Inicjatywy Pracowniczej.

- W odniesieniu do pracowników z umowami tymczasowymi, które zgodnie z planem zakończą się na koniec czerwca tego roku, podjęliśmy szereg działań mających wspomóc te osoby w szybkim powrocie na rynek pracy. Jako odpowiedzialny pracodawca uzgodniliśmy z OM NSZZ Solidarność szeroki pakiet świadczeń skierowany do tej grupy - mówiła w wywiadzie dla "Głosu Wielkopolskiego" Stefanie Hegels, prezeska Volkswagen Poznań.

Związkowcy z VW Poznań apelują o przesunięcie pracowników na montaż

- Jesteśmy za tym, aby tych pracowników przetrzymać na czas wejścia kolejnego modelu. A z zamykanych obszarów przesunąć ich do hal montażowych, gdzie stanowiska są przeciążone. Pracownicy momentami nie mają nawet czasu wyjść do toalety. Nie ma ich kto zastąpić - alarmuje Paweł Stachowicz.

Solidarność zrzesza jednak największą liczbę pracowników Volkswagen Poznań, stąd to ten związek miał najwięcej do powiedzenia w kwestii zwolnień.

Dodatkowe premie dla zwalnianych z VW Poznań

- Pracownik zmęczony to brak jakości - podkreśla.

Opisuje, że Volkswagen zaoferował dodatkowe premie dla osób, które mają odejść, aby pracowały one do końca. Inaczej fabryka mogłaby stanąć. Problemem jest także kwestia organizacji pracy. Zdarza się niejednokrotnie, że pracownicy z Poznania dojeżdżają do zakładu we Wrześni i na odwrót. Czasem wynika to z tak zwanych karnych przeniesień, a czasem z niechęcią pracodawców do migrowania pracowników między zakładami.

