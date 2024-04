List do prezydenta Jacka Jaśkowiaka. Pracownicy instytucji kultury w Poznaniu czują się wprowadzeni w błąd i chcą 20-procentowej podwyżki

Radny poinformował radiowców o całej sprawie. Treść listu ma uwzględniać poczucie wprowadzenie w błąd przez rząd odnośnie obiecanych 20-procentowych podwyżek. Te przypadły jedynie pracownikom podlegających ministerstwie kultury.

- Wiemy oczywiście, że nie są to kwoty satysfakcjonujące, ale te rozmowy się toczą i one się będą toczyły i myślę, że związki zawodowe przystąpią do kolejnych rozmów z prezydentem