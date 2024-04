Robert Bąkiewicz jednak nie przyjedzie do Poznania. Wykład "Polexit albo śmierć" się nie odbędzie. "Blokują mnie już trzeci raz"

Jarosław Lange: To pomyłka organizacyjna

Robert Bąkiewicz jednak nie przyjedzie do Poznania

Robert Bąkiewicz, lider partii Niepodległość i były organizator Marszów Niepodległości miał przyjechać dziś, 5 kwietnia, do Poznania z wizytą. Kilka dni temu na Facebooku zapowiedział, że wygłosi wykład pod tytułem "Polexit albo śmierć". Spotkanie miało się odbyć w budynku przy ul. Metalowej 7, o godzinie 17:00. I właśnie to miejsce wzbudziło duże poruszenie, bowiem jest to siedziba Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarności.

Co miało być celem spotkania? Omówienie bieżącej sytuacji politycznej Polski w ujęciu wewnętrznym i międzynarodowym, proces centralizacji Unii Europejskiej, "polexit i co dalej?" oraz omówienie planów krótko i długoterminowych partii Niepodległość. Partia ma charakter narodowy, a jednym z jej głównych założeń jest właśnie opuszczenie struktur Unii Europejskiej.