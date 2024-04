Lech Poznań musi udowodnić jakość w Chorzowie. Trener Mariusz Rumak: "Naszymi największymi przeciwnikami jesteśmy my sami" Bartosz Kijeski

Trener Mariusz Rumak wyjaśnił, gdzie był po meczu, gdy kibice skandowali jego nazwisko ADAM JASTRZEBOWSKI

Do wyjazdowego meczu Lecha Poznań z Ruchem Chorzów pozostały trzy dni. Piłkarze Kolejorza we wtorkowe popołudnie powrócą do zajęć po zremisowanym spotkaniu z Cracovią 0:0, które odbyło się w niedzielę. - Naszymi największymi przeciwnikami jesteśmy my sami - powiedział na przedmeczowej konferencji prasowej trener Lecha Mariusz Rumak.