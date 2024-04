Kandydatów do rad osiedli jest za mało! Urząd Miasta wydłuża zgłoszenia. Zobacz listę okręgów, do których można się zgłaszać! Emilia Ratajczak

Zgłoszenia kandydatów do Rad Osiedli zostały wydłużone. Okazało się, że kandydatów jest za mało. Łukasz Kaczanowski

Wybory do rad osiedli w Poznaniu odbędą się 12 maja. Problemem jest niewystarczająca liczba kandydatów w niektórych okręgach. W dwóch z nich nie zgłosił się żaden, w dwóch kolejnych - jeden. Urząd Miasta pilnie szuka kandydatów do 22 okręgów. Jest jeszcze czas, by się zgłosić. Zobacz listę!