Prezeska Volkswagen Poznań: "Przechodzimy obecnie największą rewolucję w historii"

Co to oznacza dla spółki? Czy w wyniku zakończenia produkcji T6.1 dojdzie do zwolnień?

W związku z tym, że kończymy produkcję T6.1 nastąpią pewne zmiany. Każdy z naszych stałych pracowników, który dotąd pracował przy produkcji tego modelu otrzyma propozycję nowego zadania. To, że posiadamy fabryki w czterech lokalizacjach daje nam możliwości elastycznego reagowania. Jednocześnie jest to szansa, ale i wielkie wyzwanie. Wymaga to otwartości i gotowości ze strony pracowników do przekwalifikowania i rozwoju kompetencji.

W sytuacjach zmian modelowych czy wahań produkcji zapewniamy też sobie elastyczność poprzez stosowanie umów czasowych. Stanowią one kilka procent ogółu zatrudnionych. Z tego rozwiązania w tym przypadku także skorzystamy. Umożliwia nam ono prowadzenie stabilnej polityki zatrudnienia wobec stałej załogi. W odniesieniu do pracowników z umowami tymczasowymi, które zgodnie z planem zakończą się na koniec czerwca tego roku, podjęliśmy szereg działań mających wspomóc te osoby w szybkim powrocie na rynek pracy. Jako odpowiedzialny pracodawca uzgodniliśmy z OM NSZZ Solidarność szeroki pakiet świadczeń skierowany do tej grupy.