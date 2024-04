Dwie dekady po wejściu do Unii Europejskiej żyjemy już w całkiem innej Wielkopolsce. Skorzystaliśmy z szansy na rozwój

Dwadzieścia lat temu, w chwili akcesji Polski do Unii Europejskiej Wielkopolska borykała się z wieloma problemami. Kiepskie drogi, transport publiczny pozostawiający wiele do życzenia czy wreszcie coś, co dziś trudno sobie wyobrazić, brak dostępu do szybkiego internetu na terenie większości województwa były skutecznymi hamulcami rozwoju. Jeśli do tego dodać bezrobocie wynoszące w naszym województwie w 2004 roku 15,9 proc. i PKB na mieszkańca wynoszące zaledwie około 50 proc. średniej unijnej mamy niemal kompletny obraz.