Wielkopolski biznes zmienia się z Unią Europejską

Gdyby brać pod uwagę tylko tę liczbę, oznaczałoby to, że z unijnego wsparcia skorzystała w ciągu ostatnich dwóch dekad mniej więcej jedna na dwadzieścia pięć wielkopolskich firm.

Jak wynika z rządowej mapy dotacji od roku 2004 do dziś w Wielkopolsce zrealizowano 16 675 projektów z wykorzystaniem dotacji unijnych, zarówno tych rozdzielanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (w bieżącej perspektywie działającego pod nazwą Fundusze Europejskie dla Wielkopolski), a także 4336 projektów z programów krajowych, takich jak Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, PO Innowacyjna Gospodarka, Inteligentny Rozwój czy PO Wiedza Edukacja Rozwój.

To jednak i tak zaniżony szacunek. Trzeba bowiem wziąć jeszcze pod uwagę preferencyjne pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach mechanizmu JEREMIE i JEREMIE2. Pozwoliły one wielu przedsiębiorcom na zrealizowanie wielu inwestycji, które byłyby poza ich zasięgiem, gdyby musieli korzystać z kredytów komercyjnych

Infrastruktura przede wszystkim

Pierwsze projekty po akcesji Polski do Unii Europejskiej często były przedsięwzięciami, które miały poprawić warunki działania firm. Chodziło zarówno o bardzo wówczas potrzebną infrastrukturę biurową, magazynową czy rozwiązania informatyczne, technologiczne czy organizacyjne, które po prostu stwarzałyby dla przedsiębiorców dobre warunki do prowadzenia biznesu. Jednym z pierwszych przedsiębiorstw, które skorzystały w z dotacji na rozwój jeszcze w perspektywie unijnej 2004-2006 był

Nickel Technology Park. Ten pierwszy prywatny park technologiczny, budowany w podpoznańskim Suchym Lesie etapami od 2005 do 2006 roku skorzystał z dotacji na wspomagania zarządzania i funkcjonowania spółki zarządzającej parkiem.

Później NTT (od 2012 roku działający pod marką YouNick) z dotacji unijnych korzystał kilkukrotnie, na rozbudowę infrastruktury i jej wyposażenie - YouNick dysponuje oprócz biur także specjalistycznymi laboratoriami adresowanymi m.in. do branży farmaceutycznej czy IT, powierzchniami magazynowymi, centrum konferencyjnym. Na terenie YouNick działa także żłobek, przedszkole i zerówka. Wśród działających tam firm wystarczy wymienić PozLab, Smart Pharmę , LST Soft, SNP czy Trecom.