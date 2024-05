105-lecie Uniwersytetu Poznańskiego: barwny pochód naukowców przeszedł przed pomnik Adama Mickiewicza

Poznaniacy nie na co dzień widzą naukowców zarządzających poznańskimi uczelniami, idących ulicą w uroczystych strojach. A taki właśnie przemarsz był elementem uroczystości jubileuszu 105-lecia Uniwersytetu Poznańskiego, po tym jak przedstawiciele władz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Akademii Wychowania Fizycznego, Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Przyrodniczego złożyli kwiaty pod pomnikiem Mickiewicza na dziedzińcu Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i przeszli, by powtórzyć to przed pomnikiem wieszcza na placu jego imienia.