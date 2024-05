Psie marzenia Magdy Linette. Poznańska tenisistka zapowiedziała jak będzie wyglądało jej życie po zakończeniu kariery

Na czarno-białym zdjęciu zamieszczonym na Facebooku Magda Linette trzyma białego Hawańczyka.

- To nie jest córki pies, bo przy jej trybie życia trudno oczekiwać, by utożsamiała się z jakimkolwiek czworonogiem. Bardziej jest to zapowiedź tego, że po zakończeniu kariery w jej życiu pojawi się co najmniej jeden pies. Kiedy będzie ten koniec? Tego nie wie nikt. Może pożegnać się z kortem za rok, a może za pięć lat. Wszystko zależy od zdrowia, odporności na loty, od formy fizycznej i nie ma co się oszukiwać, też zależy to od pieniędzy, bo we współczesnym tenisie odgrywają one niebagatelną rolę - tłumaczył nam Tomasz Linette, który sam jest właścicielem owczarka staroniemieckiego.