Poznaniacy podzielą miejską kasę - już można składać propozycje do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2025

Dzięki środkom z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego zrealizowano już 267 projektów zgłoszonych przez mieszkańców – tym samym na terenie poznańskich osiedli pojawiły się nowe tereny zielone, obiekty sportowe, drogi rowerowe, odbyły się wydarzenia sportowe i kulturalne. Co roku pula pieniędzy na inwestycje w ramach PBO zwiększa się istotnie i w tym roku dochodzi do poziomu 28 milionów złotych, o 1,4 mln więcej niż w ramach PBO 2024.

Inną zmianą w stosunku do poprzednich głosowań, będzie wprowadzenie weryfikacji osoby oddającej głos: chcąc opowiedzieć się za wybranymi projektami w PBO 2025 trzeba będzie podać imię, nazwisko, adres zamieszkania a także cztery ostatnie cyfry numeru PESEL. Jeśli głosujący nie ma przydzielonego PESEL-u, to może podać cztery ostatnie cyfry lub litery z numeru innego dokumentu tożsamości. Trzeba też będzie potwierdzić oddanie głosu za pomocą kodu SMS.

Zgłaszać projekty – maksymalnie trzy – trzeba być mieszkańcem Poznania (nie trzeba mieć meldunku), osobą fizyczną, mieć listę poparcia dla pomysłu podpisaną przez minimum 10 mieszkańców. Wiek nie jest ważny, choć poniżej 13 roku życia potrzebna jest zgoda opiekuna prawnego. Zgłoszenia składane są drogą elektroniczną pbo25.um.poznan.pl), osobiście - w biurze podawczym Urzędu Miasta Poznania lub pocztą - na adres Gabinetu Prezydenta UMP (pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań). Złożone do końca maja propozycje będą oceniane przez Urząd Miasta, te zatwierdzone otrzymają numery na listach do głosowania we wrześniu. Głosowanie odbędzie się w dniach 7-28 października, a wyniki ogłoszone będą do 30 listopada.