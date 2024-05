Co ciekawego znajdziesz w szafie sąsiadki? Można było się przekonać podczas Babiego Targu na Rynku Łazarskim w Poznaniu. Zobacz zdjęcia! Szymon Paź

Babi Targ powrócił po zimowej przerwie na poznański Łazarz. To wydarzenie zawsze ściąga tłumy. Co ciekawego w szafie ma Twoja sąsiadka? Czy będzie to na Ciebie pasować? Można było to sprawdzić w niedzielę 19 maja miedzy 12 a 15:30 na Rynku Łazarskim. Zobacz zdjęcia z tej imprezy!