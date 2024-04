Amazon przegrał w sądzie w Poznaniu. Fałszywy zarzut filmowania zwłok przez pracownika. Związkowczyni Magda Malinowska chce wrócić do pracy

- przekazuje Magda Malinowska,

5 kwietnia Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił apelacje strony pozwanej w sprawie Magdy Malinowskiej, uznając ją za bez zasadną.

- Wniesienie apelacji służyło tylko wydłużeniu postepowania. Chodziło o to, aby jak najdłużej odwlec moment powrotu powódki do pracy. Być może pozwana liczyła na to, że do tego czasu związek zawodowy powódki przestanie istnieć