Studenci z Inicjatywy Pracowniczej odpowiadają ministrowi Dariuszowi Wieczorkowi: "Jego wypowiedzi są szokujące"

- Minister dumnie deklarował w okupowanej Jowicie, że po 15 października "możemy ufać władzy", jednocześnie jawnie zaprzeczając dziś własnemu zobowiązaniu do uwzględnieniu nas w dialogu z ministerstwem. Stwierdzenie, że po naszym wyjściu "w końcu można przejść do prawdziwych problemów studentów" to obelga dla każdego, kto w ostatnim roku akademickim dołożył własnej ciężkiej pracy, żeby temat akademików lub stołówek, w ogóle zaistniał w debacie publicznej