"Bistro Pyr Pyr Pyr" po Kuchennych Rewolucjach Magdy Gessler! Jaką opinię wyraziła znana restauratorka? Zobacz skrót odcinka Emilia Ratajczak

Magda Gessler przyjechała do Poznania w listopadzie. Po czterech tygodniach wróciła do stolicy Wielkopolski by ocenić, jak "Bistro Pyr Pyr Pyr", czyli dawne "Pomylone Gary", przeszły kuchenne rewolucje. Znana restauratorka spędziła w restauracji cztery dni i pomagała Kubie i Ani, by postawić lokal na nogi. Jak przebiegał odcinek? Co powiedziała Magda Gessler? Czy "Bistro Pyr Pyr Pyr" przeszło rewolucję?