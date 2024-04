Teatr Muzyczny w Poznaniu będzie miał nową siedzibę. Jej koszt to 390 milionów! Kto wybuduje gmach i kiedy będzie gotowy?

2 kwietnia Jacek Jaśkowiak i Jan Grabkowski, starosta poznański podpisali umowę o przekazane pieniędzy. Pierwsza transza, czyli 5 milionów złotych została już przekazana, kolejne są zaplanowane w budżecie samorządu na lata 2025 i 2026.

- Nie sztuką jest powiedzieć, że nie mamy pieniędzy i nas to nie dotyczy. Sztuką jest powiedzieć, że jest to nasze wspólne zadanie, jako mieszkańców metropolii poznańskiej. Są to nasi mieszkańcy i naszym zadaniem, jako samorządowców, jest pokazanie, że umiemy się porozumieć