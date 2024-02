- Przekonamy panią minister by nastąpiły zmiany w tych propozycjach. Powstanie Wielkopolskie nie miało szczęścia do polityków. Również w dwudziestoleciu międzywojennym. Nigdy nie było ono docenione i musimy się starać o to, żeby pamięć o efektach powstania była, ale zebry również uczyć młodych ludzi jak wygrywać i walczyć o niepodległość. To jest najlepszy jak należało to zrobić i my się musimy tym szczycić jako Polska - stwierdził Jacek Jaśkowiak.