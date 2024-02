Trzecia Droga zaprezentowała swojego kandydata na prezydenta Poznania. Przemysław Plewiński to adwokat kiboli Lecha Paweł Antuchowski

Przemysław Plewiński został oficjalnie ogłoszony kandydatem na prezydenta Poznania z Trzeciej Drogi. Jest on członkiem partii Polska 2050. Na co dzień jest on adwokatem. Reprezentował między innymi kiboli Lecha Poznań.