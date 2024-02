Jaśkowiak “odklepał matę”? Komitet Społeczny prezentuje swoją wizję Poznania. Jego hasłem to “Energia Poznania”

Komitet Społeczny Poznań odkrył karty

Komitet skupia w swoich szeregach kilkanaście organizacji. Są w nim między innymi radni osiedlowi, Koalicja ZaZieleń, Stowarzyszenie Plac Wolności, Stowarzyszenie Klucznicy, czy partia Razem. Przedstawiciele partii zostali zapytani o to dlaczego nie startują w wyborach samorządowych w ramach formatu Nowej Lewicy.

- Z tego komitetu będą startować osoby, które co roku głosują za absolutorium dla Jacka Jaśkowiaka, pochwalali jego działania. Ja nie wyobrażam sobie budowania alternatywy dla Jaśkowiaka w towarzystwie osób, którzy mówili Jaśkowiakowi “super robota” Otóż nie, fatalna robota i trzeba to zmienić - stwierdził Łukasz Garczewski z partii Razem.

Jednocześnie dodał, że nie kłóci się to z faktem, że byli oni podczas wyborów parlamentarnych w Poznaniu na tych samych listach, co radni wobec których wyrażają on swoje wątpliwości.