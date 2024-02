Powstanie Wielkopolskie zniknie z podstawy programowej? Uczniowie się nie dowiedzą o zwycięskim zrywie Wielkopolan. Jest propozycja MEN

Powstanie Wielkopolskie wykreślone z podstawy programowej

Prekonsultacje do 19 lutego

Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego

Przypomnijmy, że we wrześniu 2021 roku do prezydenta RP trafił apel o ustanowienie 27 grudnia świętem państwowym, poparty ośmioma tysiącami podpisów. Dwa miesiące później, Andrzej Duda podpisał ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

Marszałek Wielkopolski protestuje

- Od lat zabiegamy o pamięć ogólnonarodową dla Powstania Wielkopolskiego i wykuwamy ślad w świadomości Polaków na temat naszej zwycięskiej wielkopolskiej insurekcji, nie ograniczając się w tym zakresie terytorialnie. Jesteśmy przekonani, że to fachowcy – historycy i znawcy tematu (Wielkopolskie Muzeum Niepodległości i Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919) powinni bezzwłocznie zdecydowanie zabrać głos w tej sprawie, a my taki apel poprzemy - przekazała Anna Parzyńska – Paschke rzeczniczka prasowa urzędu marszałkowskiego.

Dodał, ze marszałek Marek Woźniak wystosuje pismo do Minister Edukacji Narodowej z prośbą o to, by Powstanie Wielkopolskie w podręcznikach do historii miało swoje godne miejsce. Przekazała, że za dwa dni ma odbyć się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego na terenie po dawnym lodowisku Bogdanka.

