Proboszcz wyciął wieloletnie dęby bez konsultacji z mieszkańcami. Miał zapłacić ćwierć miliona złotych kary. Została mu uchylona

- Odczucie miałem jedno – to tak jakbyśmy my się przyczynili do tego, co się wydarzyło. A tak naprawdę my mieszkańcy w żaden sposób nie czujemy się winni. Zniszczono nasz krajobraz. Nawet jeżeli nie będzie parafii, nie będzie księdza, to dębów już nie ma i nie odbuduje to wizerunku naszej wsi - mówi Paweł Aftarczuk, sołtys Gieczynka, cytowany przez Asta24.pl