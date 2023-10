Działaczka związkowa wygrywa sprawę z firmą Amazon. Sąd ogłosił wyrok

- mówiła sędzia.

Była pracownica również podnosiła kwestię naruszenia terminu rozwiązania umowy o pracę

- Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem w trybie dyscyplinarnym to szczególny rodzaj rozwiązania. On wymaga zachowania miesięcznego terminu, od czasu kiedy pracodawca dowiedział się o przyczynach rozwiązania stosunku pracy - mówiła sędzia - Strona pozwana powoływała się na to, że prowadziła postępowanie wyjaśniające w tej sprawie i rzeczywiście zostały tutaj złożone dowody w postaci notatek, oświadczeń pracowników.

Sąd uznał jednak, że termin został zachowany.

- Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, że jeżeli pracodawca prowadzi postępowanie wyjaśniające, a niejednokrotnie jest to konieczne, to w takiej sytuacji oczywiście ten termin ulega wydłużeniu - do momentu, aż to postępowanie zostanie zakończone. Dlatego tutaj należy uznać, że ten termin został zachowany