"Betonoza" w Radzie Miasta Poznania. Ekspert komentuje wyniki wyborów: "Druga tura będzie dla Jacka Jaśkowiaka spacerkiem"

Koalicja Obywatelska zdobyła miażdżącą większość w poznańskiej radzie miasta. Trzeba jednak pamiętać, że nie jest ona monolitem, a ugrupowaniem skupiającym kilka partii i frakcji. Po drugiej turze wyborów prezydenckich rozpoczną się polityczne starcia, na których coś ugrać będzie próbowała Lewica. Jacek Jaśkowiak musi teraz walczyć o jak najlepszy wynik. O wyborach samorządowych w Poznaniu rozmawiamy z politologiem prof. UAM dr hab. Szymonem Ossowskim z WNPiD UAM.

"Betonoza" Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Poznania

Jest Pan zaskoczony takim wynikiem wyborów w Poznaniu?

Jeśli chodzi o urząd prezydenta, to nie. Od pewnego czasu badania wskazywały na drugą turę ze Zbigniewem Czerwińskim bądź Przemysławem Plewińskim. Jestem zaskoczony bardzo dobrym wynikiem Koalicji Obywatelskiej w radzie miasta. 22 mandaty to jest powyżej oczekiwań, bo walczono o 18/19 mandatów. PiS stracił, Trzecia Droga ma 3 mandaty, a liczyła na więcej. Lewica wróciła na swoją pozycję. Czytaj także: Jacek Jaśkowiak po sondażowych wynikach wyborów: "Trzecia kadencja oznacza zmęczenie ludzi. Rozumiem zmęczenie związane z remontami" To jest wynik niższej frekwencji czy jednak sympatii wyborców?

Niska frekwencja służyłaby bardziej PiS-owi. To jest efekt poparcia dla KO oraz odpowiedniego podziału w okręgach wyborczych. Jednak jest to wynik wyższy niż prezydenta z tego ugrupowania. Trzecia Droga osłabła w całym kraju i to widać także w Poznaniu. Społeczny Poznań urwał część poparcia Lewicy.

Społeczny Poznań zaszkodził Lewicy i.. Plewińskiemu

Społeczny Poznań zaszkodził Lewicy?

Na pewno, bo czym więcej kandydatów i grupowań, tym mniejsze szanse kandydatów opozycji. To się sprawdziło w Poznaniu. Dlatego też mamy taką drugą turę. Niższa frekwencja zaszkodziła Plewińskiemu, bo na PiS zagłosował twardy elektorat, a wielu młodych nie głosowało. Te osoby mogły potencjalnie popierać kandydata Trzeciej Drogi, jednak wielu z nich nie głosuje wcale albo głosuje poza Poznaniem.

Mówi się w kuluarach, że Łukasz Garczewski planował wycofać swoją kandydaturę w wyborach prezydenckich i przekazać swoje poparcie Przemysławowi Plewińskiemu. Czy wtedy druga tura wyglądałaby inaczej?

Bardzo możliwe, że wtedy Przemysław Plewiński wszedłby do drugiej tury. Co prawda są między nimi różnice światopoglądowe, ale jeżeli postawiliby na krytykę polityki miasta, to mogłoby się udać. Garczewski namieszał zdobywając 7 proc. poparcia. To jest gdybanie, ale albo Beata Urbańska miałaby lepszy wynik albo właśnie Przemysław Plewiński.

Targi w Koalicji Obywatelskiej o wiceprezydentów

Czy miażdżąca większość Koalicji Obywatelskiej w radzie miasta oznacza kolejne pięć lat zastoju w aktywności poznańskich radnych i załatwiania wszystkiego wewnątrz klubu?

Na pewno będzie łatwiej KO rządzić, jednak nie wiadomo jak na to wpłyną wewnętrzne podziały w ugrupowaniu. W samej Platformie Obywatelskiej mamy frakcję sprzyjającą Jaśkowiakowi i frakcję Bartosza Zawiei, szefa poznańskich struktur PO. Kolejna frakcja to radni partii Nowoczesna. Jeśli będą oni potrzebni do samodzielnej większości to mogą nastąpić zmiany w składzie wiceprezydentów Poznania.

Zobacz też: Wybory 2024 w Poznaniu. Ewa Schädler z Trzeciej Drogi o wynikach: Każdy już wie, kim jest Przemysław Plewiński Czyli będą duże zmiany wśród wiceprezydentów? Mariusz Wiśniewski zostanie?

Trudno powiedzieć. W jednym z wywiadów (dla "Głosu Wielkopolskiego” - dop. red.), kiedy Jaśkowiak został zapytany o Mariusza Wiśniewskiego, to nie potwierdził, że będzie na pewno. Z drugiej strony jego pierwszy zastępca ma mocną pozycję w Poznaniu, jest popularny i uzyskał dobry wynik w wyborach. Dodatkowo wciąż mamy jeden wolny wakat. Zmiany prawdopodobnie będą, ale trudno powiedzieć jakie. Jeśli urzędujący prezydent będzie chciał porozumieć się z Lewicą, mimo że tego teoretycznie nie potrzebuje, to ona też będzie chciała mieć swojego wiceprezydenta.

Spacerek Jacka Jaśkowiaka w drugiej turze

Jacek Jaśkowiak czy Zbigniew Czerwiński zwycięży w drugiej turze?

Oczywiście, że Jaśkowiak. Czerwińskiego żaden kontrkandydat nie poprze. Garczewski prawdopodobnie nie poprze nikogo. Beata Urbańska - albo Jaśkowiak, albo nikt, a Plewiński powiedział, że nie poprze PiS-u. Jaśkowiaka prawdopodobnie też nie. Prawie na pewno zwycięży Jaśkowiak, zresztą on chciał kandydata z PiS-u w drugiej turze. Teraz będzie zastosowana strategia anty-PiS i to w Poznaniu powinno zadziałać. Jedynym problemem może być niska frekwencja w drugiej turze.

Jacka Jaśkowiaka potencjalnie czeka spacerek?

Tak. Zakładam, że nie odpuści kampanii i będzie walczył tak, jak do tej pory. Te analogie do wyborów w 2014 roku nie pokrywają się, bo Jaśkowiak prowadził dobrą kampanię wyborczą. Teraz będzie walczył nie tyle o zwycięstwo, co o wysoki wynik w drugiej turze. On musi wygrać w warunkach przyzwoitej frekwencji i z wysokim poparciem, najlepiej na poziomie ponad 70 proc. Niższy wynik, przykładowo 60 proc. do 40 proc. da mu słabszą legitymację do rządzenia.

