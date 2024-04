Wybory na prezydenta Poznania 2024: Zbigniew Czerwiński na gorąco po usłyszeniu wyników. "Moim planem była druga tura"

Czy jest pan zaskoczony wynikiem?

- Zaskoczenie jest i na to liczyłem. Kiedy 14 lutego podjąłem decyzję, że wystartuje w wyborach to moim planem był druga tura. Chcemy zmian! Kluczowym elementem jest to, że mamy drugą turę. Poznaniacy pokazali dziś żółtą kartkę Jackowi Jaśkowiakowi, mam nadzieję że 21 kwietnia pokażą mu czerwoną.