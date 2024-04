Wybory 2024 w Poznaniu: Wybuch euforii oraz mieszane emocje. Reakcja Zjednoczonej Prawicy na wyniki wyborów samorządowych 2024 Chrystian Ufa

Chwilę po godzinie 21 ogłoszono wyniki wyborów samorządowych 2024. Kandydaci Zjednoczonej Prawicy zebrali się w sali NOT przy ul. Wieniawskiego 5/9, by wspólnie przeżyć wieczór wyborczy. Emocji nie zabrakło. Kandydaci nie gryźli się w język po tym, gdy zaprezentowano wyniki sondaży. - To żółta kartka dla Jaśkowiaka - mówi Szymon Szynkowski vel Sęk.