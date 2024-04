Wybory 2024 w Poznaniu. Ewa Schädler z Trzeciej Drogi o wynikach: Każdy już wie, kim jest Przemysław Plewiński

Przemysław Plewiński prawdopodobnie nie wejdzie do II tury wyborów w Poznaniu. W pierwszy exit pollu otrzymał niecałe 15% głosów.

- Jest lekki zawód. Jak się podejmuje wyzwanie to chce się wygrać. Jeśli by się nie chciało wygrać to znaczy, że się nie przemyślało dobrze celu albo nie zmotywowało się wewnętrznie. Chcieliśmy wygrać, bo od tego są kampanie i starty, by wierzyć we własny sukces