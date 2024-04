Jacek Jaśkowiak po sondażowych wynikach wyborów: "Trzecia kadencja oznacza zmęczenie ludzi. Rozumiem zmęczenie związane z remontami"

Trzecia Droga pogrzebała szanse na zwycięstwo w pierwszej turze?

Jacek Jaśkowiak jest zadowolony ze swojego wyniku. Określa go mianem zgodnego z jego oczekiwaniami. Trzykrotnie podczas swojej wypowiedzi dla mediów podkreślał, że mamy nieco inną sytuację polityczną i Trzecia Droga podebrała Koalicji Obywatelskiej głosy. Być może miał tu także na myśli głosy w wyborach prezydenckich. Kandydat tego ugrupowania, Przemysław Plewiński, zdobył według sondaży 15,31 proc. głosów. To wystarczyłoby do ponownego zwycięstwa w pierwszej turze.