Marszałek Marek Woźniak o wyborach do sejmików: Nie jestem zadowolony z tego wyniku

Mimo wygranej w Wielkopolsce, w wyborach do sejmików województw lepsze okazało się Prawo i Sprawiedliwość. Wieloletni marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak nie krył swojego rozczarowania tym wynikiem.

- Nie jestem zadowolony z tego wyniku. Liczyłem na pierwsze miejsce. Ten wyniki świadczy o dużej mobilizacji polski wschodniej. Obniżył go efekt małej frekwencji. Poszły do urn tzw. elektoraty twarde, a nie poszli ci, którzy bardzo emocjonalnie podeszli do wyborów 15 października - mówił tuż po ogłoszeniu wyników exit poll.