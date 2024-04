Będzie kolejny pomnik w Poznaniu. Radni właśnie zdecydowali, że stanie na Łazarzu. Wiemy kogo upamiętni!

W Poznaniu powstanie nowy pomnik

- W uzasadnieniu (przesłanym przez IPN - dop. red.) podkreślono szczególną rolę Marszałka Ferdynanda Focha jako naczelnego wodza wojsk sprzymierzonych na froncie zachodnim, który prowadząc je do zwycięstwa, następnie określił warunki zawieszenia broni z Niemcami, które podpisane 11 listopada 1918 r. i zakończyło działania militarne I wojny światowej. Marszałek Ferdynand Foch odegrał również decydującą rolę przy objęciu postanowieniami rozejmowymi obszaru Powstania Wielkopolskiego - czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę, w której zgodzili się na budowę pomnika. Powstanie on w formie pionowej steli z odlanym z brązu popiersiem oraz krótką inskrypcją w trzech językach. O budowę pomnika wystąpił Instytut Pamięci Narodowej.

Nowy pomnik na Łazarzu

Kolejnym krokiem na drodze prowadzącej do budowy pomnika jest ogłoszenie konkursu na jego budowę. Zostanie on sfinansowany prawdopodobnie z pieniędzy inicjatorów oraz miasta, choć ta kwestia jest jeszcze otwarta. Szacowany koszt to około kilkuset tysięcy złotych.