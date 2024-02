Nowy pomnik powstanie w Poznaniu. Będzie związany z Powstaniem Wielkopolskim

Nowy pomnik w Poznaniu miałby powstać na skwerze Ferdynanda Focha. Znajduje się on u zbiegu ulic Matejki i Wyspiańskiego. Możliwość powstania w tym miejscu pomnika została niedawno pozytywnie zaopiniowana przez komisję polityki przestrzennej i rewitalizacji. Pozytywnie na temat pomnika wypowiedział się także Instytut Pamięci Narodowej oraz miejski zespół do spraw pomników. Kolejnym krokiem jest wyrażenie przez Radę Miasta Poznania intencji powstania pomnika.

- Uchwała zostanie podjęta na jednej z najbliższych sesji. Kwestią otwarta pozostaje forma upamiętnienia marszałka Focha. Jest propozycja pomysłodawców i IPN żeby to była tablica, ale być może jednak to powstanie w formie klasycznego pomnika, aby go godnie upamiętnić - mówi radny miejski Filip Olszak z KO.