Oto ulubiony długi weekend wszystkich Polaków! Zobacz najlepsze memy na majówkę 2024 Grzegorz Szkiłądź

W tym roku majówka rozpoczyna się w środę, 1 maja, a tak naprawdę skończy się dopiero w niedzielę, 5 maja. Przed nami wyjątkowo długi weekend, do którego trzeba się dobrze przygotować. Z wielu powodów ulubiony weekend Polaków stał się też wybornym tematem do żartów. Zobacz, jak internauci śmieją się z majówki ----> Zobacz galerię (43 zdjęcia)

Majówka 2024 tuż-tuż! Wszyscy wiemy, że to ulubiony długi weekend wszystkich Polaków. Wielkie grillowanie, zwiedzanie i... odsypianie - to wszystko przed nami. Sprawdziliśmy, jak wygląda majówka okiem internautów. Oto najlepsze memy i demotywatory na te wyjątkowe dni. Zobacz - uśmiejesz się do łez!