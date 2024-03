Kolejne opóźnienia na budowie osiedla Malta Wołkowyska w Poznaniu. Deweloper zawarł ugodę z generalnym wykonawcą

Kolejne opóźnienia na budowie osiedla

Do naszej redakcji zgłosił się czytelnik, którego córka kupiła mieszkanie na budowanym osiedlu Malta Wołkowyska 3. Sam na co dzień mieszka w jednym z bloków oddanych do użytku podczas budowy poprzedniego etapu osiedla i na co dzień obserwuje budowę.

- Tam od kilku tygodni nie działają żurawie. Na samej budowie pracuje garstka robotników. My sami nie wiemy co się dzieje. Komunikacja z deweloperem jest niewystarczająca. Niejasne sprawy sądowe z podwykonawcami są podawane jako przyczyny opóźnień, a my, klienci, pozostajemy bez odpowiedzi na nasze pytania i obawy - opowiada nasz czytelnik.

Jak podkreśla, budynek miał być pierwotnie oddany do użytku w kwietniu ubiegłego roku. Teraz deweloper informuje, że zostanie on oddany do użytku w lutym 2025. Jest to kolejne przesunięcie terminu.