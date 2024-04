Rusza remont trasy tramwajowej na ul. Hetmańskiej w Poznaniu. Tak zmieni się komunikacja miejska i organizacja ruchu samochodów

Remont na ul. Hetmańskiej w Poznaniu

Od soboty, 27 kwietnia rozpocznie się remont przejazdu na skrzyżowaniu ulicy Hetmańskiej i Kolejowej oraz naprawa rozjazdów na węźle tramwajowym Hetmańska/Głogowska. Prace, które potrwają do 17 maja, obejmują wymianę części rozjazdu wraz ze zwrotnicami oraz wymianę nawierzchni torowisk i przejścia dla pieszych.

Remont na ul. Hetmańskiej wpłynie również na organizację ruchu. W okresie od 27 kwietnia do 5 maja, niemożliwy będzie przejazd przez skrzyżowanie Hetmańskiej z Kolejową i Górecką. Kierowcy muszą przygotować się na zmiany w organizacji ruchu drogowego.

To nie jedyne utrudnienia jakie czekają na pasażerów komunikacji i kierowców w Poznaniu w nadchodzących tygodniach. We wtorek 23 kwietnia rozpoczyna się remont nawierzchni alei Niepodległości w centrum miasta.

Zmiany w komunikacji miejskiej przy ul. Hetmańskiej

Prace remontowe spowodują konieczność wprowadzenia zmian na liniach tramwajowych. Tramwaje linii nr 1 i 11 zostaną przekierowane na objazdy, a trasa "siódemki" skrócona z Połabskiej do Starołęki.

W celu zapewnienia komunikacji na wyłączonym z ruchu tramwajowego fragmencie ulicy Hetmańskiej, uruchomiona zostanie linia autobusowa T1 „za tramwaj”, która pojedzie z Głogowskiej/Hetmańskiej przez Winklera, Kasprzaka, Hetmańską na Rolną i z powrotem ulicami Hetmańską i Głogowską na Głogowską/Hetmańską. Autobusy będą kursować z częstotliwością co 5/6 minut w dni robocze, co 7,5/10 minut w soboty oraz co 10 minut w niedziele i święta.