Wings for Life World Run w Poznaniu już dziś. Ten bieg jest wyjątkowy! Sprawdź gdzie wystąpią utrudnienia w ruchu i kursowaniu MPK Poznań

Wings for Life World Run to największy dobroczynny bieg świata. W tym roku przypada 11. edycja imprezy. W tym roku bieg odbędzie się w siedmiu europejskich lokalizacjach.

Miejsce startu i miasteczko biegowe

Miasteczko biegowe Wings for Life World Run zlokalizowane jest na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich , wejście bramą wschodnią MTP (przeszklony budynek). Od godz. 11:00 będzie można śledzić transmisję biegu na dużym ekranie - komentować będzie Paweł Januszewski, dyrektor sportowy biegu i były lekkoatleta. Obecność na terenie MTP to również okazja, by spotkać ambasadorów inicjatywy. Przewidywane zakończenie wydarzenia nastąpi ok. godz. 18:00.

Parkingi podczas Wings for Life w Poznaniu

Organizator nie zapewnia wjazdu czy miejsc parkingowych na terenie imprezy. Dojazd do samego miasteczka Wings for Life World Run będzie możliwy wyłącznie dla uczestników imprezy na wózkach - sposób i warunki dojazdu można znaleźć na stronie biegu.

Harmonogram imprezy

Utrudnienia na trasie biegu Wings for Life w Poznaniu

W związku z biegiem czasowo zostanie wstrzymany ruch kołowy na ulicach Poznania i okolic. Utrudnienia mogą pojawić się już od godz. 11:00, a całkowite zamknięcia ruchu rozpoczną się ok. 12:00 i zakończą na terenie miasta ok. 14:30.

od wschodu: ul. Krzywoustego i ul. Warszawska (utrudnienia na ul. Królowej Jadwigi od 11:00 do 14:00)od południa: ul. Dolna Wilda (utrudnienia na ul. Hetmańskiej i Grochowskiej od 11:00 do 15:30)od zachodu: ul. Dąbrowskiego (utrudnienia na ul. Grunwaldzkiej i ul. Złotowskiej od 12:00 do 15:30)od północy: ul. Obornicka, ul. Gdyńska (utrudnienia na ul. Roosevelta i ul. Królowej Jadwigi od 11:00 do 14:00 oraz ul. Hetmańskiej od 11:00 do 15:30).