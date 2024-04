40 mld zł z KPO dla samorządów. Minister podpisała umowę w Poznaniu. Będą nowe ścieżki rowerowe, parki i oczyszczalnie ścieków

40 mld zł dla samorządów

- To są pieniądze na to, żeby nasze małe, średnie i większe miasteczka, a także metropolie wprowadzić w XXI wiek. Żeby stały się one jeszcze bardziej przyjazne dla mieszkańców – powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podczas uroczystości popisania umowy na konferencji prasowej w Poznaniu.

Nowe parki, ścieżki i oczyszczalnie

- Pieniądze z KPO przyczynią się do realizacji misji BGK, którą jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Budżet przeznaczony na Pożyczkę wspierającą zieloną transformację miast to 8,9 mld euro, czyli ok. 40 mld zł – mówi członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Tomasz Robaczyński.

Nabór do programu rusza od 5 kwietnia br. i potrwa do III kwartału 2026 r. Będzie miał charakter otwarty i ciągły do momentu wyczerpania pieniędzy.