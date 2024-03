Oto nowe mieszkania komunalne w Poznaniu. Tak będą mieszkali ich lokatorzy. ZKZL wyremontował zabytkową kamienicę.

ZKZL wyremontował zabytkową kamienicę

Tak będą mieszkali lokatorzy nowych mieszkań

Czynsz w gruntownie odnowionej kamienicy będzie wahał się w granicach od 14 do 15 zł za m kw. mieszkania miesięcznie. W budynku dokonano podziału rozległych, ponad stumetrowych mieszkań na mniejsze lokale, wahające się wielkością od 22,5 do 65 m kw. Na parterze mieszczą się trzy lokale użytkowe.

Pierwsi najemcy wprowadza się po świętach

Samo podwórze także zostało kompleksowo wyremontowane. Zaaranżowano na nim zieleniec wraz z ławkami, drzewami i krzewami. Zainstalowano także specjalną wiatę do parkowania rowerów. W wyniku remont zlikwidowano 56 pieców kaflowych. Zamiast nich zainstalowano kotłownię gazową. Kiedy zatem wprowadzą się do kamienicy pierwsi lokatorzy?

Koszt przeprowadzenia kapitalnego remontu wyniósł 15,6 mln zł. 80 proc. kosztów remontu pokryło bezzwrotne dofinansowanie z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.

Obecnie w Poznaniu jest około 500 pustych mieszkań komunalnych. Najczęściej są to lokale położone w budynkach należących do wspólnot mieszkaniowych, bądź są one w złym stanie technicznym i wymagają gruntownego remontu. Co roku, jak zapewnia Szymon Błażek, liczba pustostanów jest zmniejszana.

