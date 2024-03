10-letnie zadaszenie na pętli Junikowo w Poznaniu już jest remontowane. “Czy za 10 lat będziemy znowu remontowali Stary Rynek?”

10-letnie zadaszenie do remontu

Nie bez znaczenia jest także to, że zadaszenie pętli powstało w trakcie remontu, który był wykonywany tuż przed Euro 2021. Wtedy to wszystkim zależało na czasie, aby remonty zakończyć możliwie jak najszybciej. Można sobie tylko wyobrażać, jaki to mogło mieć wpływ na jakość wykonania.

Remont zadaszenia wymusiło wykolejenie tramwaju?

To jednak nie koniec przypuszczeń co do stanu zadaszenia. Trzeba pamiętać, że kilka lat temu na pętli Junikowo miał miejsce wypadek, w wyniku którego wykolejony tramwaj uderzył w jeden z elementów konstrukcyjny zadaszenia. Według tej teorii konstrukcja miała przez to utracić stabilność i remont stał się koniecznością ze względów bezpieczeństwa. Te przypuszczenia rozwiewa jednak ZTM.