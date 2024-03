Pociągi z Poznania do Szczecina będą jeździły szybciej. Wiemy od kiedy! Paweł Antuchowski

Pociągi Poznań-Szczecin będą kursowały jeszcze szybciej. Karolina Misztal/Zdjęcie ilustracyjne

Już od grudnia pociągi na trasie z Poznania do Szczecina - przez Krzyż i Stargard - przyspieszą. Wtedy to będzie można zobaczyć pierwsze efekty trwającego od kilku lat remontu tej magistrali kolejowej. Dzięki temu mieszkańcy Szczecina szybciej będą mogli dojechać do Warszawy.