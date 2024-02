Rondo Kaponiera w Poznaniu. Długo je budowano, jeszcze dłużej remontowano. Tak przebiegała "niekończąca się historia"

Rondo Kaponiera w Poznaniu

W 2011 roku rozpoczęły się pierwsze prace remontowe na rondzie Kaponiera w Poznaniu. Według początkowych założeń wszystkie roboty miały mieć swój finał jeszcze przed Euro 2012 roku. Do tego jednak nie doszło. Ostatecznie skończyły się one dopiero w 2016 roku. Trwały więc dobre kilka lat z przerwą na same mistrzostwa sportowe. Jednocześnie cały czas rósł też koszt remontu, z początkowej kwoty 210 wyniósł ostatecznie aż 335 mln złotych.

Z powodu ciągłego przekładania terminu oddania ronda do użytku, mieszkańcy nie kryli swojego niezadowolenia. Dało się wówczas słyszeć liczne komentarze na temat tego, że szybciej udaje się zbudować stacje kosmiczne czy zakończyć niektóre wojny niż wyremontować rondo.