Wybory 2024 w Poznaniu. Kogo potrzeba, by naprawić schody ruchome na Kaponierze? Zbigniew Czerwiński: "Totalna opozycja to misja samobójcza" Paweł Antuchowski

Zbigniew Czerwiński postanowił osobiście sprawdzić, czy schody ruchome na poznańskiej Kaponierze działają. Wytknął swojemu kontrkandydatowi, że co prawda schody zostały założone jeszcze za czasów poprzednika Jacka Jaśkowiaka, jednak to on przez 9 lat nie potrafił rozwiązać problemu ich notorycznych awarii. Do rozwiązania problemu chce on zaangażować ekspertów z Politechniki Poznańskiej.