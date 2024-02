Mosty berdychowskie w Poznaniu z fundamentami. Kolejny etap prac został zakończony. Tak teraz wygląda to miejsce!

Budowa mostów berdychowskich w Poznaniu

- Od prawie dziesięciu lat przywracamy Poznaniowi i jego mieszkańcom tereny nadwarciańskie. Wcześniej były one zapomniane i nieliczni przychodzili nad rzekę. Dziś po obu jej stronach mamy Wartostradę, odnowiono również brzegi rzeki i w okresie wiosenno-letnim tłumy poznaniaków spędzają tu wolny czas - poinformował Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. - Mosty, które mają już fundamenty, będą uzupełnieniem istniejącej infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. Połączą Stare Miasto z Ostrowem Tumskim i dalej z terenami po wschodniej stronie Warty, w tym szczególnie tymi wokół Malty.

W ostatnim czasie skupiono się na robotach ziemnych i budowie fundamentów podpór obiektów. Prace były realizowane głębiarkami o ciężarze ok. 120 ton. Wkrótce na plac budowy będą transportowane elementy konstrukcji obu mostów. Betonowanie ścian szczelinowych, które są elementem fundamentów podpór mostów, w ostatnich tygodniach odbywało się we wszystkich trzech docelowych lokalizacjach, czyli na Ostrowie Tumskim, Berdychowie i Chwaliszewie. Wśród prac ziemnych można wymienić także zbrojenie ławy fundamentowej. Obecnie wykonawca przygotowuje się do prac żelbetowych. Ze względu na zakończenie robót fundamentowych, z zaplecza placu budowy znikną głębiarki, a stopniowo transportowane będzie zbrojenie i elementy konstrukcyjne nowych mostów.