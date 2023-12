Mosty Berdychowskie w Poznaniu coraz bliżej! Tak teraz wygląda to miejsce. Trwają roboty budowlane. Zobacz niezwykłe zdjęcia

Budowa Mostów Berdychowskich w Poznaniu

- Obecnie prowadzone są głównie roboty ziemne. Na Ostrowie Tumskim trwają prace związane z głębieniem i betonowaniem ścian szczelinowych, które będą elementem fundamentów nowych mostów. W najbliższym czasie podobne prace rozpoczną się także po stronie Chwaliszewa i Berdychowa

- zapowiadał w połowie grudnia Tomasz Płociniczak, wiceprezes zarządu Poznańskich Inwestycji Miejskich.

Wcześniej na wyznaczony plac budowy weszli archeolodzy z Wydziału Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, którzy na Ostrowie Tumskim pracowali do października, a na terenie Berdychowa i Chwaliszewa - do początku listopada. Znaleźli m.in. fragmenty mostu Bolesława Chrobrego, zbudowanego w latach 1924-25, pruski guzik mundurowy, odznakę - korpusówkę służby więziennej z okresu PRL, XIX-wieczny żeton do gry i osiemnastowieczny miedziany grosz wybity za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego.